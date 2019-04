Robben krijgt afscheidswedstrijd bij Bayern München

Dat heeft Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van de Duitse ’Rekordmeister’ zondag laten weten tegenover het Duitse Sport 1. „We hebben tien geweldige jaren gekend met Arjen en Franck”, lichtte de preses toe. „Vorig jaar hebben we besloten om hun contracten te verlengen als blijk van waardering. Er zal ook een afscheidswedstrijd komen, omdat ze dat allebei verdienen.” De contracten van Robben en Ribery lopen na het huidige seizoen af.

Mijlpalen

Robben kwam in 2009 op 25-jarige leeftijd van Real Madrid over naar Bayern München. De vleugelflitser speelde in bijna tien seizoenen tijd 198 competitieduels voor de Zuid-Duitsers, waarin hij 98 keer scoorde. Dit seizoen kan de linkspoot dus nog de mijlpalen van 200 competitieduels en 100 competitiegoals bereiken.

In het seizoen 2012/2013 beleefde de man uit Bedum zijn grootste succes voor de sterrenformatie, door Bayern op Wembley de Champions League te bezorgen. In de finale tegen Borussia Dortmund maakte Robben de winnende 2-1. Dit kalenderjaar kwam Robben door blessureleed nog niet in actie voor Bayern.