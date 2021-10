Ingenieurs onderzoeken instorting NEC-tribune

Daarbij zal gekeken worden naar de oorzaak van de instorting, maar ook onderzocht worden of de overige tribunedelen in het complete stadion veilig zijn. Op basis daarvan moet het ingenieursbureau aangeven wanneer en op welke wijze het Goffert-stadion weer in gebruik kan worden genomen. Op die laatste vraag hopen de gemeente Nijmegen en NEC zo snel mogelijk antwoord te krijgen.

Over twee weken staat NEC-FC Groningen op het programma en de Nijmeegse club hoopt met het oog daarop zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen op de vraag wanneer het stadion weer gebruikt kan worden. Ook zal het ingenieursbureau onderzoek doen naar hoe de inspecties van de laatste jaren hebben plaatsgevonden en wat daar de resultaten van zijn.

Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, schaart zich achter de beslissing van de gemeente Nijmegen om het ingenieursbureau in de arm te nemen: „We ondersteunen de keuze van de gemeente om te kiezen voor Royal Haskoning DHV. Zij zijn een expert op dit gebied in Nederland. Dit hebben ze eerder laten zien bij AZ. Het is voor ons een absolute noodzaak om de veiligheid van iedereen in het stadion te kunnen waarborgen. Daarbij houden we alle opties open en moeten we als club nu al met verschillende scenario’s rekening houden. Zowel het spelen zonder publiek, wellicht met gedeeltelijk publiek of het uitwijken naar andere locaties passeren daarbij de revue.”