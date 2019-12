VVV-speler breekt voet bij Eredivisiedebuut

Dat maakte de club woensdag bekend. De club uit Venlo vreest dat de pas 17-jarige voetballer „een groot aantal weken” niet beschikbaar is door de blessure.

Bastiaans was invaller in de met 1-2 verloren thuiswedstrijd van VVV tegen PEC Zwolle en scoorde het enige doelpunt van zijn ploeg. Hij was daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit in de historie van VVV.

