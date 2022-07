Nederland via ’kleine zusje’ België naar halve finale WK

Waar Nederland de groepsfase in Poule A ongenaakbaar was doorgekomen, daar finishte België achter Australië als tweede in Poule D. Dat de beide lage landen elkaar vervolgens troffen op het pad naar de halve finale was vooral erg speciaal voor Raoul Ehren. De Nederlandse bondscoach van België veroverde tussen 2010 en 2021 maar liefst negen landstitels met de hockeyvrouwen van Den Bosch en kende verschillende speelsters in het oranje zodoende van haver tot gort.

Ondanks die voorkennis had Nederland in de beginfase de overhand, wat niet vreemd was gezien de onderlinge balans tussen de twee buren. De laatste vijf wedstrijden tegen België werden door Oranje namelijk allemaal gewonnen. Nederland drong in het eerste kwart ook flink aan, zette België vast op eigen helft en noteerde een strafcorner en twee behoorlijke schietkansen via Maria Verschoor en Lidewij Welten.

De belangrijke openingstreffer viel voor de ploeg van Jamilon Mülders ook al voor het eerste kwart verstreken was. België verloor de bal op het middenveld, Nederland schakelde snel om en kreeg via Eva de Goede de bal bij Laurien Leurink. Die bleef koel en bezorgde Ehren zijn eerste tegenvaller.

In het tweede kwart bleef het Nederland dat de klok sloeg, al kreeg België wel wat meer kleur op de wangen. De gelijkmaker kwam zodoende nog gevaarlijk dichtbij, maar een grote kans van de Zuiderburen werd door Oranje scherp verdedigd in de doelmond.

Laurien Leurink (r) zorgde voor de belangrijke openingsgoal Ⓒ ANP/HH

Brutaler België

De Belgen hadden moed geput uit dat tweede kwart, zo bleek na rust al vlug. Nederland kreeg het lastiger met het spel van de ploeg van Ehren en moest halverwege het derde kwart zowaar een strafcorner slikken. Daarmee kregen de Oranjevrouwen ook direct het deksel op de neus, want Alix Gerniers werd met een slimme tip-in het eindstation van een feilloos uitgespeelde corner.

Zo moesten de dames van Mülders in het laatste kwart nog alle zeilen bijzetten om shoot-outs, of erger nog: uitschakeling, te voorkomen. Gesteund door het onderlinge krachtsverschil en het thuispubliek ondernam Oranje daartoe al rap actie. Het was Freeke Moes die Maria Verschoor vrij zag staan, maar met haar voorzet via de voet van de Belgische keepster zélf scoorde.

Zwetend naar laatste fluitsignaal

Kort daarop kreeg België opnieuw een strafcorner en werd het nog eens zweten voor Nederland, maar Gerniers was ditmaal net niet trefzeker. De corner zorgde prompt ook voor een aantrekkelijke slotfase van het duel. Dat kwam vooral doordat België, dat niets te verliezen had, alles of niets ging spelen. Dat leidde ertoe dat het in de laatste minuut van de wedstrijd écht zweten werd voor Nederland, toen België nog twee keer mocht aanleggen voor een strafcorner. Anne Veenendaal hield haar doel echter schoon en dus was de halve finaleplaats, met enige opluchting, voor Oranje.