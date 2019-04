Emmen doet uitstekende zaken in strijd tegen degradatie

En door die overwinning sprong de debutant in de Eredivisie in een keer van de zeventiende naar de veilige vijftiende plaats. Emmen heeft (met nog vijf competitieduels te gaan) twee punten voorsprong op de directe concurrenten De Graafschap en Excelsior, die zaterdagavond allebei niet wisten te winnen.

Cavlan grote man

Caner Cavlan was aan de Oude Meerdijk de grote man aan de kant van de thuisploeg. De linksback, die in het verleden 38 competitieduels voor SC Heerenveen uitkwam, wees zijn elftal de weg door zowel kort voor rust als een kwartier voor tijd te scoren.

Emmen was Heerenveen in de eerste helft op alle fronten de baas, en de Drenten deden zichzelf tekort door zo lang schotloos te blijven. Onder meer Luciano Slagveer en Anco Jansen kregen behoorlijke kansen, maar met geluk en wijsheid hield Warner Hahn zijn doel schoon. De bezoekers kwamen in de eerste helft maar één keer gevaarlijk door, toen Mitchell van Bergen de verkeerde keus maakte door terug te leggen op Sal Lammers. Het bedienen van de volledig vrijstaande Pelle van Amersfoort was een betere keus geweest van de vleugelspeler.

Grote kans Bakker

Vijf minuten voor rust opende Emmen dus alsnog de score, nadat Cavlan bekeken inkopte nadat Hahn eerst nog redding had gebracht op een schot van Jansen. Ook na rust konden de Friezen geen vuist maken, en was de grootste kans voor Nick Bakker. De centrale verdediger van de thuisploeg werkte de bal uit een hoekschop van dichtbij naast.

Een kwartier voor tijd werd Cavlan op randje buitenspel weggestuurd door Michael Chacon. De linkspoot leek de bal bijna vanaf de achterlijn voor te willen trekken, maar zag het leer tot zijn vreugde via het standbeen van Hahn tegen de touwen gaan. Een enorme opsteker voor FC Emmen, dat in de laatste duels alles uit de kast moet halen om (direct) lijfsbehoud veilig te stellen. SC Heerenveen lijkt zich alleen bij flink falen van de concurrentie nog kansrijk te mogen rekenen voor deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

