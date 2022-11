Jurriën Timber steekt hand in eigen boezem: ’Dribbelde te lang bij tegengoal’

WK voetbal

Ook zwak Engeland verzuimt zich al te plaatsen voor achtste finales

In navolging van het Nederlands elftal is het ook Engeland niet gelukt om zich na twee wedstrijden al te plaatsen voor de knock out-fase van het WK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was bij winst verzekerd van de achtste finales, maar Amerika gooide roet in het eten: 0-0.