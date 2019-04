Vrees voor Ajax, Ronaldo hervat training

Ronaldo is zo goed als hersteld van een hamstringblessure die hij eind maart tijdens een EK-kwalificatieduel met Portugal tegen Servië opliep. Massimiliano Allegri was vrijdag al optimistisch over het herstel van Ronaldo. De trainer van Juventus heeft goede hoop dat hij de Portugees kan opnemen in zijn selectie voor het uitduel van woensdag met Ajax in de kwartfinale van de Champions League. Allegri liet in het midden of hij Ronaldo al een basisplaats durft te geven.

Emre Can ontbrak zondag op de training van Juventus. De middenvelder viel zaterdag geblesseerd uit tegen AC Milan.