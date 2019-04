Nieuwe dreun voor Van Barneveld

Het gemiddelde van Van Barneveld lag in de partij met Woodhouse hoger dan de laatste tijd het geval is. Dit keer liet hij 98,9 punten per drie pijlen noteren. Woodhouse deed met 98,2 nauwelijks voor hem onder en was op de beslissende momenten uiterst dodelijk.

Van Barneveld was de dag in Barnsley met een overwinning begonnen, al maakte hij het zichzelf in de eerste ronde wel onnodig moeilijk. Tegen Stephen Bunting verspeelde hij een 4-0 voorsprong en maakte het daardoor onnodig spannend. In de laatste leg was Barney toen nog op tijd bij de les, al ging dat zeker niet makkelijk. In zes beurten haalde hij het beslissende punt binnen en won zo met 6-5. Het gemiddelde van 81 viel echter opnieuw tegen. Bunting was scorend met 90,3 zelfs bijna tien punten per drie pijlen beter, maar liet het op de dubbels liggen. Bij zijn tweede partij ging het toch opnieuw in een vroegtijdig stadium mis.

Mager gemiddelde

Een dag eerder stelde Van Barneveld ook al zwaar teleur. In de eerste ronde van het negende event van de Players Championship ging hij onderuit tegen Gary Eastwood, de nummer 99 van de wereld. De 51-jarige Hagenaar verloor zaterdag met 4-6 in legs. Het gemiddelde van 80,3 per drie pijlen was opnieuw ondermaats.

Van Barneveld kan zich qua scores nauwelijks nog meten met de wereldtop. Bij zijn laatste twee optredens in de Premier League Darts van anderhalve week geleden in Rotterdam Ahoy kon de ex-wereldkampioen ook al niet imponeren. Tegen zowel Daryl Gurney en als Michael van Gerwen verloor hij met 1-7 in legs en lag zijn gemiddelde score rond een magere 80. Mede daardoor degradeerde Barney voor het eerst in veertien deelnames uit de prestigieuze competitie.

Aanvankelijk gaf Van Barneveld in Ahoy aan per direct te stoppen, maar kwam daar amper twaalf uur later onmiddelijk op terug. De nummer 31 van de wereld heeft nog altijd zijn zinnen gezet op een afscheid tijdens het WK in december van dit jaar. Hij moet in november dan wel bij de beste 32 darters van de zogenoemde Order of Merit behoren.

Van Gerwen liet de twee events in Barnsley dit weekeinde links liggen. Dat deden overigens meer spelers, want ook Daryl Gurney, Gerwyn Price en Gary Anderson waren niet aanwezig.