Max Verstappen baalt van mislopen laatste ronde

„Het is moeilijk om te zeggen of ik anders pole position had gepakt, maar ik kon die laatste run niet doen. Ik verloor opeens power, dat is erg jammer. Die laatste ronde had ik graag willen rijden. Als je naar de rest van het weekeinde kijkt, is starten op de eerste startrij verder een prima prestatie”, aldus Verstappen. De Limburger moest zijn laatste rondje al snel afbreken vanwege plotseling verlies van vermogen, naar aanleiding van een probleem met het DRS-systeem.

Inhalen is in Barcelona normaal gezien moeilijk, maar Red Bull heeft de laatste races wel bewezen dat het beter met de staat van de banden om kan gaan dan Ferrari. Verstappen: „Zondag wordt het weer erg heet, dus het is te hopen dat onze auto opnieuw wat vriendelijker voor de banden is. Dat is nu nog lastig in te schatten.”

Charles Leclerc maakte een fout in Q3, maar zijn tweede rondje bleek uiteindelijk ruim voldoende voor zijn vierde pole position van het jaar. „Dat was een erg goede ronde, de auto was geweldig”, zei de WK-leider. „De laatste twee races worstelen wij inderdaad wat meer met de banden in vergelijking met Red Bull. Daar moeten we bovenop zitten.”