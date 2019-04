Van Bommel kiest opnieuw voor Pereiro

Op het middenveld kiest trainer Mark van Bommel opnieuw voor Gastón Pereiro, met naast zich Jorrit Hendrix en Pablo Rosario.

Het is voor het eerst in ongeveer anderhalve maand tijd dat PSV twee wedstrijden op rij start in dezelfde basisopstelling. Na de slechte reeks in februari, met achtereenvolgens puntenverlies tegen FC Utrecht (2-2), sc Heerenveen (2-2) en Feyenoord (1-1), zag het middenveld van PSV er elke wedstrijd anders uit.

De opstelling van PSV is nu weer hetzelfde als tijdens de start van het seizoen in augustus. Bij Vitesse keert aanvoerder Bryan Linssen na een blessure terug in het elftal.

PSV neemt bij winst in Arnhem de koppositie weer over van Ajax, dat zaterdag bij Willem II won.

