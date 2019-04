Ongelukkige val Van der Poel in Ronde van Vlaanderen

Van der Poel reed bij een wegversmalling over een stoeprand heen. Door deze onverwachtse manoeuvre raakte zijn voorband lek. Daarop probeerde hij zijn fiets rustig aan de kant van de weg te ’parkeren’, maar vloog toen bij het in de remmen knijpen over de kop. Even greep de winnaar van Dwars door Vlaanderen naar zijn sleutelbeen, maar stapte vervolgens terug weer op zijn fiets.

Uiteindelijk speelde Van der Poel toch een rol in de finale. Alleen liet de groep van favorieten zich dertig kilometer voor de meet wel verrassen door Alberto Bettiol. De Italiaan soleerde naar de eindzege. Van der Poel eindigde als vierde.

Bekijk ook: Van der Poel grijpt mis in Ronde van Vlaanderen

Eerder in de koers kwam Niki Terpstra al zwaar ten val. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar moest de strijd staken en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Bekijk ook: Terpstra na zware val in Ronde van Vlaanderen naar ziekenhuis