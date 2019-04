Achtste Duitse landstitel stap dichterbij voor geblesseerde Robben

Het is feest bij Bayern München. Ⓒ BSR Agency

Door slepend blessureleed is het een teleurstellend laatste seizoen van Arjen Robben bij Bayern München, maar de kans is wel weer groter geworden dat het opnieuw zal eindigen met een kampioensfeest. Met machtsvertoon versloeg Bayern in eigen huis de grote rivaal Borussia Dortmund (5-0), waardoor de kampioen van de afgelopen zes seizoenen de leiding heeft genomen in de Bundesliga.