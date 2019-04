Feyenoord voorlopig weer ’best of the rest’

Feyenoord reisde zondagmiddag zonder aanvoerder Robin van Persie af naar Venlo. Trainer Giovanni van Bronckhorst hield voor de rest van het elftal vast aan dezelfde spelers die donderdag Heerenveen eenvoudig opzij zetten (3-0).

Toch is het voor de club een aderlating dat het de topscorer en smaakmaker moet missen in Limburg. Feyenoord is namelijk in een heftige strijd verwikkeld met AZ om plaats drie. De Alkmaarders verspeelden zaterdagavond dure punten. In de laatste minuten maakte sluitpost Marco Bizot een eigen doelpunt, waardoor De Graafschap alsnog een puntje uit het vuur sleepte (1-1). Voorafgaand aan de wedstrijd tegen VVV stond Feyenoord twee punten achter op ’the best of the rest’.

Tweede bal

Op het zonovergoten kunstgrasveld van De Koel was het Feyenoord dat de wedstrijd vanaf de aftrap dicteerde. De bezoekers kregen de eerste speelhelft ruim baan om het spel te maken.

Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena wint het kopduel van zijn directe tegenstander. Ⓒ BSR/Soccrates

Normaliter zitten de Limburgers er bovenop, maar zondagmiddag ontbrak het juist aan felheid bij de mannen van Maurice Steijn. Feyenoord won vrijwel alle tweede ballen. Daardoor kregen de Rotterdammers in de openingsfase een aantal goede kansen en uiteindelijk was het in de 24e minuut raak. Sam Larsson krulde de bal in de lange hoek. VVV-doelman Lars Unnerstall leek geen goed zicht te hebben op het bekeken schot van de Zweed en dook te laat richting de hoek.

Ridgeciano Haps grijpt naar zijn knie en moest geblesseerd het veld verlaten. Ⓒ BSR/Soccrates

Minpunt voor Feyenoord aan de eerste helft was het uitvallen van Ridgeciano Haps. De linksback kwakkelt al het hele seizoen met fysiek ongemak en moest na 25 minuten opnieuw geblesseerd richting de kleedkamers. Zijn vervanger was Tyrell Malacia.

Vermeer

In de tweede helft zocht VVV meer naar de aanval. Het duurde echter ruim een kwartier voordat de Limburgers gevaarlijk werden. Patrick Joosten werd geen strobreed in de weg gelegd, maar de vleugelaanvaller kon de bal niet tussen de palen mikken.

Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer (l) hield zijn ploeg na rust sterk op de been en krijgt aanmoeding van Sven van Beek (r). Ⓒ BSR/Soccrates

Het leek voor nieuw elan te zorgen bij de thuisploeg. Op het stroperige kunstgras begon het namelijk steeds meer duels te winnen en beetje bij beetje werd Feyenoord steeds verder teruggedrongen op de eigen speelhelft. De kansen werden steeds groter, maar de schutters van VVV moesten in Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer telkens hun meerdere erkennen.

Beslissing

Ondanks de toenemende druk van VVV, waren het de bezoekers die de volgende klap uitdeelden. Nicolai Jørgensen verdubbelde op fraaie wijze na 72 minuten de voorsprong van Feyenoord. De spits, die niet al te graag op kunstgras speelt, streepte de bal hard langs een kansloze Unnerstall.

Nicolai Jørgensen lijkt zijn vorm weer te hebben gevonden. Voor de tweede speelronde op rij scoort de Deen namens Feyenoord. Ⓒ BSR/Soccrates

Het doelpunt van de Deen leek ook direct de beslissing te zijn. VVV probeerde het nog wel, maar echt gevaarlijk werd de thuisploeg niet meer.

Feyenoord liet het er echter niet bij zitten. Vlak voor het eindsignaal schoot Malacia de bal uit een haast onmogelijke hoek snoeihard via de lat in het doel. Daarmee maakt Feyenoord ook korte metten met het gevreesde ’uit-syndroom’. Het was namelijk pas de eerste uitzege van de Rotterdammers sinds de winst op Emmen van 9 december vorig jaar.

Derde

Door de zege op VVV is Feyenoord weer opgeklommen naar de derde plaats. De Rotterdammers staan nu één punt los van AZ. Over twee weken (20 april) ontvangt Feyenoord AZ in De Kuip. Eerst speelt de huidige nummer drie nog thuis tegen Heracles. AZ krijgt op dezelfde dag (13 april) ADO op bezoek.

