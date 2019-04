Van der Poel grijpt mis in Ronde van Vlaanderen

De 103e editie van Vlaanderens Mooiste werd nadrukkelijk gekleurd door soldaten van oranje, zowel in positieve als negatieve zin. Uitblinker van de dag was Van der Poel.

Groot was de verbijstering toen ruim voordat de koers werd opengebroken titelverdediger Terpstra een kruis moest zetten over zijn race. De Noord-Hollander, afgelopen winter overgestapt van dé klassiekerploeg in het peloton (Deceuninck-QuickStep) naar Direct Énergie, klapte hard op het wegdek in de aanloop naar de eerste beklimming van de Oude Kwaremont (160 km voor de finish). Gezien de paniekerige reacties van verschillende coureurs van andere teams - die onmiddellijk om medische assistentie riepen - leek de situatie ernstig. De winnaar van vorig jaar werd per ambulance naar een kliniek in finishplaats Oudenaarde afgevoerd, waarvandaan hij zelf al snel via sociale media een teken van leven gaf.

De wedstrijd ontbrandde pas tachtig kilometer later. In eerste instantie zag het ernaar uit dat er een vroege schifting ontstond die onder anderen Philippe Gilbert, Oliver Naesen, Alexander Kristoff en Tim Wellens de kop leek te gaan kosten. Een eerste groep van veertig man kreeg een minuut voorsprong, maar omdat er nooit sprake was van een goede samenwerking liep de marge toch weer terug. Op 73 kilometer van de streep sloot het inmiddels flink uitgedunde peloton aan en kon de oorlog opnieuw beginnen.

Mathieu van der Poel is op zestig kilometer van de finish tegen de grond gesmakt. Ⓒ Screenshot

Daar kon Van der Poel zich even niet in mengen. Net voor de tweede beklimming van de Oude Kwaremont sloeg de winnaar van Dwars door Vlaanderen over de kop. Bij een wegversmalling moest MvdP dwars door een ’tuintje’ heen crossen. Dat ging goed, maar het botsen over een stoeprand leverde een lekke voorband op. Bij het afremmen om nieuw materiaal te krijgen, ging Van der Poel tegen de grond. Het kostte hem enorm veel extra energie opnieuw aansluiting te krijgen, wat op de Koppenberg lukte.

Vooraan waren intussen drie vogels gevlogen, onder wie Sep Vanmarcke, en daar sloop Dylan van Baarle op kousenvoeten naartoe. De renner van Sky bepaalde het tempo en dat werd Stijn Vandenbergh en Vanmarcke teveel. Alleen de meesterknecht van Deceuninck-QuickStep (Kasper Asgreen) wist hem als een schaduw te blijven volgen. Zijn werk zat erop toen een gezelschap van twintig man met alle favorieten bij de derde passage van de Kwaremont op het duo neerstreek. Daarbij twee Nederlanders: de ongelooflijk sterke Van der Poel en Sebastian Langeveld.

Alberto Bettiol viert zijn zege in de Ronde van Vlaanderen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een ploegmaat van laatstgenoemde, Alberto Bettiol, maakte handig gebruik van de numerieke meerderheid van Education First. Hij glipte er van tussen met nog een kleine dertig kilometer te rijden. Achter hem ontstond een steekspel tussen alle groten, met opnieuw een opvallende rol voor Van der Poel. Maar toen de prijzen werden verdeeld, bleken anderen net wat sneller. Bettiol voorop, want die bereikte solo de meet. Achter hem de sterke Asgreen die nog wat benzine in de slotfase vond om weg te kachelen uit de groep. En tenslotte Kristoff die de groepsspurt won vlak voor Van der Poel.

