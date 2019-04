Van der Poel baalt van gebroken wiel

Van der Poel behoorde tot de favorieten, zeker nadat hij afgelopen woensdag verrassend Dwars door Vlaanderen won. „Maar die achtervolging kostte me teveel krachten”, doelde Van der Poel op de kilometers die hij volle bak moest jagen om weer aansluiting bij de overige favorieten te vinden.

De Italiaan Alberto Bettiol soleerde uiteindelijk tot ieders verbazing naar de eindzege. Van der Poel kwam iets later als vierde over de finish. „Met een vierde plek mag ik uiteindelijk best trots zijn. Maar ik ga zeker terugkomen om minstens op het podium te komen.”

