Terpstra: ’Speciaal om in Tour voor Franse ploeg te rijden’

Hij hield een zware hersenschudding over aan een harde val in de Ronde van Vlaanderen, maar voelt zich weer op en top. „De conditie is goed. We hebben geen sprinter of klassementsrenner, dus een ploeg om aan te vallen. Welke etappes weet ik nog niet, maar ik ga er een aantal uitkiezen.”

„Het is heel speciaal om de Tour voor een Franse ploeg te rijden, je merkt aan alles dat ze er heel erg mee bezig zijn. In die atmosfeer heb ik er veel zin in om er wat moois van te maken.”