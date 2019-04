Abdi Nageeye verpulvert eigen record ondanks stijve hamstring

Abdi Nageeye gaat als eerste Nederlander over de finish tijdens de 39e editie van de marathon van Rotterdam. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Gedragen door duizenden vrolijk gestemde toeschouwers verpulverde hij zijn nationaal record uit 2017. Maar helemaal tevreden was Abdi Nageeye ook weer niet. „Zonder kramp in mijn hamstring had ik vandaag zeker dertig seconden sneller kunnen lopen.”