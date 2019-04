Emotioneel doelpunt Malacia: ’Deze was voor opa’

De linksback, ingevallen voor de geblesseerde Ridgeciano Haps, vierde zijn doelpunt met veel emotie ter nagedachtenis van zijn overleden opa.

„Deze goal was voor mijn opa”, vertelde Malacia aan FOX Sports. „Hij zat altijd op de tribune. Dat is nu een groot gemis. Ik ben echt een familiemens, dat heeft het allemaal heel moeilijk gemaakt. Maar ik ben er sterk uitgekomen. Deze was echt voor hem.”

Malacia scoorde na een lange dribbel. „Ik kreeg de bal van Yassin Ayoub en draaide met mijn rug naar de tegenstander toe. Ik zag geen uitweg achteruit, dus ik ging vooruit”, lichtte de linksback toe. „Ik ging maar dribbelen en kwam bij de zestien meter. Ik zag Tonny Vilhena nog wel staan bij de tweede paal. Vaak geef ik de bal dan voor. Maar ik dacht: nu moet ik zelf schieten.”