PSV na spektakelstuk koploper af

PSV moest als nummer twee aantreden in de GelreDome tegen Vitesse. De regerend landskampioen zag Ajax zaterdag namelijk op bezoek bij Willem II eenvoudig winnen (1-4), waardoor de Amsterdammers – weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld – de koppositie hadden overgenomen. De druk lag dus bij de Eindhovenaren om dat weer recht te zetten.

Vliegende start

Die druk leek de mannen van Mark van Bommel wel te liggen. PSV schoot namelijk uit de startblokken en Vitesse kwam in de beginfase amper over de middellijn heen.

De Arnhemmers wisten de eerste Brabantse storm zonder schade te overleven en lieten vervolgens zelf zien ook aardig te kunnen voetballen. De thuisploeg kwam zelfs na een klein kwartier op voorsprong. Oud-Ajacied Thulani Serero dribbelde het strafschopgebied van PSV in, zette Nick Viergever op het verkeerde been met een ouderwetse sleepbeweging en schoof de bal met zijn chocolade been het doel in. Daarmee was de vliegende start van de wedstrijd een feit.

Vitesse-middenvelder Thulani Serero (l) na zijn openingstreffer tegen PSV. Ⓒ Rene Bouwman

Buitenspel

Na een halfuur spelen leek Vitesse de voorsprong te verdubbelen. Vitesse-doelman Remko Pasveer schoot de bal richting collega-sluitpost Jeroen Zoet, maar de PSV-keeper dook ongelukkig onder de bal door. Bryan Linssen - weer hersteld van een blessure - dacht te kunnen profiteren van het slippertje van Zoet, maar terwijl de aanvaller de bal in het lege doel schoof werd hij teruggefloten voor buitenspel.

Gözübüyük

Vijf minuten voor rust kwam PSV weer op gelijke hoogte. Hirving Lozano liep recht op Pasveer af en werd onderuit gehaald, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de stip wees. In de herhaling leek het er overigens op dat de Mexicaan wel erg makkelijk naar het gras ging, maar de VAR keek naar het incident en besloot niet in te grijpen.

Hirving Lozano schiet PSV vanaf elf meter op 1-1, nadat hij zelf de strafschop versierde. Ⓒ BSR/Soccrates

Een paar minuten later deed de VAR dit echter wel. Gözübüyük floot wederom voor een strafschop, dit keer voor Vitesse na gevaarlijk spel van Gastón Pereiro. De voet van de Uruguayaan hing ter hoogte van het hoofd van Matus Bero, die toen hij contact voelde naar zijn hoofd greep en ter aarde stortte. De arbiter kwam na het zien van de beelden echter terug op zijn besluit.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük bekijkt de beelden terug met de VAR en besluit Vitesse toch geen penalty te geven. Ⓒ Rene Bouwman

Op en neer

Het duel ging na rust verder waar het gebleven was. Het tempo lag hoog, het ging op en neer en beide ploegen gooiden hun hele hebben en houden in de strijd.

Het was wachten op een doelpunt in Arnhem en na een uur spelen viel die ook. Martin Ødegaard legde vanaf een meter of 20 aan voor een schot. De bal kreeg een flinke zwabber mee, waardoor Zoet zich op de uithaal van de Noor verkeek en een Vitesse-treffer niet kon voorkomen.

PSV-doelman Jeroen Zoet heeft geen passend antwoord op het schot van Martin Ødegaard. Ⓒ Rene Bouwman

PSV dacht een kleine tien minuten later op 2-2 te komen dankzij Pablo Rosario. De middenvelder stond echter buitenspel. Niet veel later kwam de gelijkmaker wel op het scorebord te staan. Denzel Dumfries stoomde op over de rechterflank en gaf de bal strak voor. Luuk de Jong kon de 2-2 vervolgens eenvoudig intikken.

Sensatie

Na 75 minuten voetballen bracht Vitesse-trainer Leonid Slutsky Tim Matavz het veld in. Het bleek een gouden wissel te zijn, want de aanvaller kopte tien minuten voor tijd na een corner de Arnhemmers op voorsprong.

Het spektakelstuk werd vlak voor tijd compleet. Lozano versierde opnieuw een strafschop en ging wederom zelf achter de bal staan. De Mexicaan faalde niet en schoot PSV op 3-3. Vitesse moest tot het eindsignaal nog zien te overleven met tien man. Maikel van der Werff kreeg namelijk een terechte rode kaart toen hij Lozano naar de grond trok.

Een van de vele reddingen van Vitesse-doelman Remko Pasveer (r) Ⓒ BSR/Soccrates

Pasveer eiste overigens nog de hoofdrol op in de slotfase. De voormalig doelman van PSV deed zijn oude werkgever tot in de laatste seconde meerdere malen pijn met weergaloze reddingen.

Koppositie

Door de puntendeling met Vitesse is PSV officieel geen koploper meer van de Eredivisie. De Eindhovenaren staan in punten gelijk met Ajax (71), maar hebben een minder doelsaldo. Ajax staat op +74 en PSV op +65.

