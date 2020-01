Jan Oblak houdt Atlético op de been

Angel Correa opende de score uit een prachtige aanval van de thuisploeg, opgezet door Thomas Partey. De Ghanese middenvelder verzond een lange pass naar de rechterflank, waar de mee opgekomen vleugelverdediger Kieran Trippier de bal met een volley direct voor gaf op Correa, die beheerst afrondde. Drie minuten later kwam Levante weer langszij via een halve omhaal van spits Roger, die zijn negende doelpunt van dit seizoen in La Liga maakte.

De Braziliaanse verdediger Felipe bracht Atlético opnieuw op voorsprong, door een voorzet van landgenoot Renan Lodi in te koppen. Daar bleef het bij, ook omdat doelman Jan Oblak van Atlético in de laatste seconden met een prachtige redding de gelijkmaker wist te voorkomen. De ploeggenoten van Oblak lieten aan de andere kant van het veld ook heel wat kansen liggen om de wedstrijd al voortijdig te beslissen. Zo schoot João Felix twee keer in kansrijke positie naast.

Het was pas de eerste keer dit seizoen in competitieverband dat de ploeg van Simeone twee doelpunten in de eerste helft maakte. De laatste keer was op 30 maart vorig jaar tegen Deportivo Alavés.

Atlético kwam op 35 punten, evenveel als Sevilla, dat vrijdag niet verder kwam dan 1-1 tegen Athletic Bilbao. Real Madrid, dat met 3-0 won bij Getafe, heeft vijf punten meer. De twee Madrileense clubs strijden volgende week met FC Barcelona en Valencia in Saudi-Arabië om de Spaanse Supercup.

Bekijk ook: Jasper Cillessen hoeft zich bij Valencia nog geen zorgen te maken

Bekijk ook: Vervanger Jasper Cillessen wint en houdt de nul met Valencia

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in La Liga.