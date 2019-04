Klap komt hard aan bij Luuk de Jong

„Dit doet pijn in deze fase van de competitie. En mag niet gebeuren”, vertelde De Jong in gesprek met FOX Sports. „Vlak voor rust maakten we 1-1. Dan moet je de tweede helft domineren. Maar het bleef een open wedstrijd en dan zie je dat Vitesse ook de kwaliteit heeft om te scoren. Maar drie keer terugkomen is al moeilijk en dan nog een goal maken is heel zwaar.”

Na vier minuten blessuretijd vond arbiter Serdar Gözübüyük het genoeg in Arnhem. „Die vier minuten waren echt weinig aan het einde. Hiermee moeten we nu omgaan. Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan en Ajax heeft natuurlijk een druk programma.”

Ajax neemt op doelsaldo de koppositie over van PSV. De Amsterdammers hebben negen doelpunten voorsprong op de concurrent uit Eindhoven. Ajax heeft behalve de vijf speelrondes in de Eredivisie ook nog de bekerfinale tegen Willem II en tenminste twee duels in de Champions League voor de boeg.

De Jong zorgt voor nieuwe hoop met de 2-2. Ⓒ Rene Bouwman