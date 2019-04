Dumfries hekelt arbitrage: ’Het was niet goed’

„Dit hadden we gewoon moeten winnen”, zegt een geëmotioneerde Dumfries na het puntenverlies van PSV tegen Vitesse tegen Fox Sports.

„Je moet het een plekje geven. Zonde dat we hier gelijkspelen. Het was gewoon niet goed van onze kant, maar ook de arbitrage was niet top”, zegt de PSV’er over scheidsrechter Serdar Gözübüyük. „Hij geeft mij ook zomaar een gele kaart”, zegt een bebloede Dumfries, die een flinke tik kreeg van Vitesse-verdediger Max Clark. „Dat was na een duel. Mooi elleboogje was het. Dat heeft hij natuurlijk niet gezien. Hij mag het zelf nog een keer gaan bekijken zo.”

„We doen onszelf tekort. De verdediging is het hele seizoen al zo stabiel en in deze fase moet je scherp zijn op het verdedigen van de goal. Het mag gewoon niet gebeuren dat wij zo makkelijk de doelpunten weggeven.”

PSV kwam tot drie keer toe op achterstand, maar kwam telkens langszij. Een zege konden de Eindhovenaren echter niet meer uit het vuur slepen. „Complimenten voor onze strijdlust en voor Chucky”, zegt de Oranje-international over Hirving Lozano, die twee strafschoppen versierden en tevens verzilverden.

Door de puntendeling in Arnhem is PSV officieel koploper af. Ajax is de nieuwe lijstaanvoerder van de Eredivisie. „Wij zijn PSV en wij gaan nog steeds voor het kampioenschap”, aldus Dumfries.

