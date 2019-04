Pasveer: ’Lozano zoekt mij op’

„Als je drie keer voorkomt moet je winnen. Natuurlijk ben ik over mijn eigen optreden wel heel erg bij. Dat is logisch, maar je wil hier graag drie punten pakken”, vertelde de keeper uit Enschede aan FOX Sports.

Pasveer veroorzaakte in de eerste helft een penalty. Hirving Lozano kon de keeper niet meer ontwijken en ging tegen de grond. „Voor mijn gevoel sprong hij over mijn lichaam heen. Hij zoekt mij op met zijn rechterbeen. Ik lag al in de weg. Daarom ging hij voor mij en niet voor de bal. Ik vond het geen penalty”, aldus de 35-jarige keeper.

Pasveer zat bijna het hele seizoen op de bank, maar mocht afgelopen eeek tegen AZ (2-2) voor het eerst weer opdraven. Vitesse-trainer Leonid Slutsky heeft de ervaren Portugees Eduardo gepasseerd.

Vitesse bezet voorlopig de zevende plek in de Eredivisie. PSV is met nog vijf speelronden voor de boeg koloper af. Ajax neemt de koppositie op doelsaldo over.

