Sevilla-trainer heeft leukemie: ’Belet mij niet van mijn werk’

Enkele weken geleden werd geconstateerd dat het lichaam van van de 63-jarige Spanjaard te veel witte bloedcellen aanmaakt. „Maar het belet me niet om normaal mijn werk te doen”, verklaarde de trainer na de winst op Real Valladolid, met voorzitter José Castro Carmona en technisch directeur Monchi aan zijn zijde.

Caparrós zit sinds enkele weken weer op de bank bij Sevilla, waar hij al werkte als technisch directeur. Half maart nam hij de taken over van de ontslagen hoofdtrainer Pablo Machín. Monchi, die opstapte bij AS Roma, keerde daarop als directeur terug bij Sevilla. Met Caparrós op de bank won Sevilla drie van de vier competitiewedstrijden. De club van Quincy Promes staat nu in La Liga op de vijfde plaats, met volop uitzicht op kwalificatie voor de Champions League.

Caparrós had vorig seizoen ook al kortstondig de leiding over het eerste elftal na het ontslag van Vincenzo Montella. Van 2000 tot 2005 was de 63-jarige Spanjaard hoofdtrainer bij de club uit Andalusië.