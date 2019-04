’Arrogante Gözübüyük slechtste scheidsrechter van de wereld’

Slutsky begon met het uitdelen van een compliment aan de rest van de scheidsrechters in de Eredivisie, maar liet vervolgens geen spaan heel van Gözübüyük. „Hij zegt nooit hoi, hij zegt nooit tot ziens en hij geeft op geen enkele vraag antwoord. Misschien houdt hij niet van dikke mensen, dat zou kunnen. Misschien dat dat het is. Ik weet het niet”, zei Slutsky.

Leonid Slutsky is kwaad. Ⓒ Rene Bouwman

De voormalig bondscoach was nog lang niet klaar met de arbiter uit Haarlem: „Hij is arrogant en egoïstisch. Hij denkt dat hij God is en dat alle 22.000 mensen voor hem naar het stadion komen, maar hij is alleen maar de scheidsrechter. De spelers zijn het belangrijkste. Hij is de slechtste scheidsrechter van de wereld.”

Gözübüyük gaf PSV in de 41e minuut een strafschop. Hirving Lozano versierde een strafschop na een duel met doelman Remko Pasveer. De scheidsrechter ging niet naar de kant om televisiebeelden te bekijken. Dat deed hij even later wel toen hij Vitesse een strafschop gaf nadat Gastón Pereiro met een te hoog been was ingekomen. Slutsky: „Waarom ging hij de eerste keer wel kijken en de tweede keer niet. Ik begrijp er niets van.”

