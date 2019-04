Van Bommel: ’Pas een probleem als je niks creëert’

Elke keer als PSV na de winterstop punten verspeelde, wees trainer Mark van Bommel naar de ranglijst. De Eindhovenaren stonden na de eerste speeldag al voor op Ajax en hielden die voorsprong tot zondag vast. Na de 29e speelronde kon de trainer van PSV dat voor het eerst niet. Na de 3-3 bij Vitesse ligt het initiatief bij Ajax, dat evenveel punten heeft maar een beter doelsaldo. „We moeten aan de slag”, zei Van Bommel. „Maar volgende week kan het zo weer anders zijn.”

Bekijk ook: PSV na spektakelstuk koploper af

Bekijk ook: Klap komt hard aan bij Luuk de Jong

Vertrouwen

De Limburger vond dat zijn elftal in de Gelredome had moeten winnen, ondanks dat PSV tot drie keer toe op achterstand kwam. „We hebben genoeg kansen gehad, we hadden zelfs in de laatste seconden nog kunnen winnen. Dat vind ik eigenlijk ook het belangrijkste. Pas als je geen kansen creëert, wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen. Vitesse speelde heel erg opportunistisch en hanteerde vaak de langer bal. Daardoor lag het veld vaak open.”

Van Bommel blijft, ondanks het vele puntenverlies, zeggen dat PSV net zo goed voetbalt als voor de winterstop. „We creëren veel en geven zelf ook weinig weg. Dat is het hele seizoen al zo. Alleen zit het nu tegen. Je wint de wedstrijden nu niet, dat is het verschil in vergelijking met de duels voor de winterstop.”

Arbitrage

Leonid Slutsky, de collega van Van Bommel, was woedend op Serdar Gözübüyük. De scheidsrechter gaf voor rust een strafschop aan PSV en niet aan Vitesse. Van Bommel: „Wat ik van mijn spelers begrijp, waren het correcte beslissingen. Beide situaties moeten heel duidelijk zijn geweest.”