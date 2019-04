Klaassen redt punt voor Werder Bremen

De oud-speler van Ajax tekende in de 79e minuut met zijn vierde competitietreffer voor de gelijkmaker in het Borussia-Park: 1-1. Florian Neuhaus had de thuisclub kort na rust op voorsprong gezet.

Borussia Mönchengladbach staat op de vijfde plaats in de Bundesliga met 48 punten, vier minder dan Eintracht Frankfurt dat momenteel een ticket voor de Champions League in handen heeft. Werder Bremen neemt de achtste plek in met 43 punten.

Klaassen was woensdag ook al trefzeker in het Duitse bekertoernooi. Mede dankzij een doelpunt van de middenvelder won Werder Bremen in de kwartfinales met 2-0 van Schalke 04, de club van trainer Huub Stevens.

