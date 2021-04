KNVB en clubs hopen op méér publiek, later in de week duidelijkheid

Of dit mogelijk is, heeft te maken met de zogenaamde ’1 mei-wet’ of ’testwet’, waarmee bezoekers kunnen worden ontvangen op basis van een negatieve test. Afgelopen donderdag is dit voorstel al besproken binnen het kabinet. De KNVB hoopt dat deze testwet wordt doorgezet. Komt er in de loop van de week uitsluitsel over toelating van publiek, dan zitten de stadions ook per zaterdag 1 mei (vrijdag start de volgende Eredivisie-speelronde) weer gedeeltelijk vol.

In de loop van de week zal er hierover meer duidelijkheid worden verschaft. Een woordvoerder van demissionair minister Tamara van Ark (Sport) laat maandag weten dat er eerst overlegd zal worden met de voetbalbond en burgemeesters.

De voetbalbond verwacht geen problemen bij de verdeling van kaarten wanneer dit deze week bekend wordt, omdat het nog om beperkte aantallen gaat. De KNVB zelf is verheugd over de gang van zaken afgelopen weekend. Komend weekeinde worden in ieder geval wél supporters toegelaten in de Keuken Kampioen Divisie. Die clubs zijn dan aan de beurt voor het experiment.