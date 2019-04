Nieuwe tik voor Rutten met Anderlecht

Rutten werd begin dit jaar aangesteld als opvolger van Hein Vanhaezebrouck. Anderlecht plaatste zich onder zijn leiding voor de play-offs om de landstitel. De club uit Brussel is op dit moment de nummer vijf van de poule met zes clubs. De achterstand op koploper KRC Genk is door drie nederlagen op rij al opgelopen tot twaalf punten.

Pieter Gerkens bracht Anderlecht nog wel op voorsprong. Vervolgens scoorden Didier Lamkel Ze en Dieumerci Mbokani (ex-Anderlecht) voor de bezoekers uit Antwerpen.

Genk versloeg zaterdag al op eigen veld KAA Gent, dat zesde en laatste staat (2-1). De Oekraïner Roeslan Malinovskii scoorde in de slotfase van de eerste helft twee keer voor de thuisploeg. Drie minuten voor tijd verhoogde Timothy Derijck even de spanning, maar de gelijkmaker bleef uit. Malinovskii kreeg in de extra tijd nog de rode kaart. Genk heeft nu vier punten voorsprong op Club Brugge, dat maandag thuis speelt tegen Standard Luik.