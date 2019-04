Unieke prestatie Vitesse-spits Matavz

De van een beenbreuk teruggekeerde aanvaller zorgde voor de derde Arnhemse goal in het treffen dat in 3-3 eindigde. Matavz kwam in de 75e minuut binnen de lijnen voor Thomas Buitink. Acht minuten later vond hij het doel.

Het betekende de 20e Eredivisie-goal van Matavz voor de club uit Arnhem. De 30-jarige Sloveen werd door dat doelpunt de eerste buitenlander in de geschiedenis van de Eredivisie die voor drie clubs minimaal twintig keer het net heeft gevonden. Ook in het shirt van PSV en FC Groningen was Matavz in het verleden geregeld trefzeker.

