Van Bommel revancheert zich met Antwerp, Kluivert scoort bij winnend Valencia

Van Bommel had een basisplaats voor de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs en Vincent Janssen. De coach zag zijn ploeg in de 8e minuut op voorsprong komen. Pieter Gerkens werd de diepte in gestuurd door Toby Alderweireld en schoot de bal met links langs de doelman van STVV. Vlak voor de rust kwamen de bezoekers uit Sint-Truiden met tien man te staan, nadat Robert Bauer spits Janssen had geslagen.

Antwerp verzuimde in de tweede helft uit te lopen, waardoor STVV mocht hopen op de gelijkmaker. Echt grote kansen kregen de bezoekers niet. In blessuretijd maakte invaller Christopher Scott uit de rebound toch nog de 2-0 nadat de doelman een schot van Michael Frey, weggestuurd door Stengs, had gekeerd. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd, maar de VAR oordeelde dat de treffer toch geldig was.

Kluivert trefzeker

In La Liga heeft Justin Kluivert zijn eerste goal gemaakt in dienst van Valencia. De aanvaller maakte al vroeg de openingstreffer op bezoek bij Osasuna met een bekeken stiftje. Valencia won de wedstrijd uiteindelijk met 1-2, ook Edison Cavani was trefzeker voor de bezoekers. Er werden ook nog eens drie rode kaarten uitgedeeld, waarvan twee aan Osasuna.

Bosz wint weer niet met Lyon

De positie van trainer Peter Bosz bij Olympique Lyon is verder onder druk komen te staan. Bosz moest toezien hoe zijn ploeg in de Franse voetbalcompetitie ook niet kon winnen van nieuwkomer Toulouse en op 1-1 bleef steken. Lyon heeft nu al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen.

Tetê schoot de thuisploeg in de 2e minuut van de wedstrijd al op 1-0. De Braziliaan kreeg de bal van Alexandre Lacazette en schoot laag in de rechterhoek raak. Toulouse, waar Stijn Spierings, Branco van den Boomen en Thijs Dallinga een basisplaats hadden, kwam in de tweede helft op gelijke hoogte. Rafael Ratão, na bijna een uur spelen ingevallen voor Dallinga, kreeg de bal van voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal aangespeeld en schoot in de verre hoek raak.

De clubleiding van Lyon sprak na de nederlaag van Lyon tegen PSG voor de interlandperiode nog het vertrouwen uit in Bosz, maar benadrukte dat de resultaten wel beter moesten worden. De ploeg van de Nederlandse trainer heeft sindsdien uit twee duels 1 punt gepakt.