Schaatsers De Jong en Huizinga langer bij Jumbo-Visma

De Jong veroverde begin maart in Hamar de bronzen medaille bij de WK allround. Op de team pursuit wist ze bij de WK afstanden zilver te veroveren, nadat ze een maand eerder bij de EK afstanden samen met Melissa Wijfje en Ireen Wüst goud had gewonnen op dat onderdeel. Eind januari werd De Jong voor de tweede keer in haar loopbaan Nederlands kampioen allround.

„Ik vind het mooi dat ik ook de komende twee seizoenen voor deze sterke ploeg uit mag komen”, zegt de 25-jarige De Jong. „In deze bijzondere periode is het fijn om te weten waar je aan toe bent, waardoor ik zonder zorgen kan toewerken naar de Winterspelen van Peking in 2022. Ik heb veel vertrouwen in de aanpak van Jac en ik weet zeker dat ik nog een hoop kan verbeteren.”

Orie is blij dat de samenwerking met De Jong en Huizinga wordt voortgezet. „Antoinette is de laatste twee jaar uitgegroeid tot een vaste waarde in onze ploeg. Ze heeft het talent en de voorwaarden om door te groeien naar het hoogste treetje van het podium op wereldniveau. Chris heeft afgelopen seizoen weer een aantal mooie pr’s genoteerd. Ik denk dat hij op het punt staat om door te dringen tot het groepje schaatsers dat strijdt om de plekken voor de wedstrijden in de wereldbeker.”