Watford dankt ’magische’ Deulofeu

De Spanjaard, voormalig speler van FC Barcelona, kwam na ruim een uur in het veld en zorgde bij een achterstand van 2-0 met een bekeken schot in de 79e minuut voor de aansluitingstreffer. Na de gelijkmaker van Troy Deeney uit een strafschop schoot Deulofeu zijn ploeg in de verlenging met de 3-2 naar de finale.

„We stonden twee doelpunten achter en hadden kunnen zeggen dat het klaar was, maar in plaats daarvan zijn we blijven knokken en hebben we die kleine man in het veld gebracht”, zei Deeney, wijzend naar Deulofeu. „Hij voegde iets van zijn magie toe en de rest was gewoon hard werken van de rest van ons.”

Ook het tweede doelpunt van Deulofeu was fraai. Hij zette een aanval op met Andre Gray en wist de bal voorbij verdediger Conor Coady en doelman John Ruddy in de verre hoek te schieten. „Iedereen weet dat hij een geweldige speler is en het was een moeilijke keuze om hem op de bank te laten beginnen”, zei coach Javi Gracia van Watford. „Maar we wisten tijdens de wedstrijd al dat hij nog belangrijk voor ons zou gaan zijn.”