Video: PSG-aanvaller berooft ploeggenoot van doelpunt

De aanvaller van Paris-Saint Germain voorkwam zondagavond in de Ligue 1 een zeker doelpunt van zijn ploeggenoot Christopher Nkunku. De 21-jarige Fransman leek in de tweede helft op fraaie wijze PSG op een 2-1 voorsprong te stiftten, maar Choupo-Moting besloot anders.

Choupo Moting snapt het zelf ook niet. Ⓒ BRC Agency

De Duitser met Kameroenese wortels, die in de eerste helft de score opende, toucheerde de bal en werkte deze tegen de paal. Een paar minuten later kwam Strasbourg op een 2-1 voorsprong in Parijs.

Bekijk hieronder de beelden: