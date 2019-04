Napoli stelt titel Juventus nog even uit

De club uit Turijn boekte zaterdag een zwaarbevochten zege op AC Milan: 2-1. Juventus komt nu naar Amsterdam voor het eerste duel met Ajax in de kwartfinales van de Champions League, woensdag in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later speelt de ploeg van trainer Massimiliano Allegri in de Italiaanse competitie uit tegen SPAL. Een gelijkspel volstaat om voor de achtste keer op rij kampioen te worden.

Het scheelde niet veel of de spelers van ’Juve’ hadden zondagavond al een feestje kunnen vieren. Napoli had het namelijk bijzonder lastig met Genoa, dat vanaf de 28e minuut met een man minder speelde. Stefano Sturaro kreeg eerst geel voor een trap op de kuit van Allan, maar op advies van de VAR en na bestudering van de tv-beelden besloot de scheidsrechter die gele kaart om te zetten in rood.

Enkele minuten later schoot Dries Mertens met een bekeken knal van afstand de 1-0 binnen. Napoli kreeg kansen op meer, maar met name José Callejón verzuimde om de voorsprong te vergroten. In de blessuretijd van de eerste helft kwamen de tien uit Genua langszij dankzij een rake volley van Darko Lazovic. In de tweede helft kregen beide ploegen kansen op de winnende treffer, maar het bleef in Napels bij 1-1.