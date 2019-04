’Schaal belangrijker dan wie honderdste Ajax-goal maakt’

Toch overheerst vanzelfsprekend het goede gevoel. „Al met al was het een prima wedstrijd als team en ik heb een paar heel goede spelers gezien. We hebben uitstekende zaken gedaan en de blik kan op Juventus”, aldus de trainer, die op zijn hoede was voor Willem II en voor de Champions League-variant met Dusan Tadic in de spits koos.

Het is in de aanloop naar het Champions League-duel met Juventus prettig voor Ten Hag dat Hakim Ziyech volledig is hersteld van zijn kuitblessure. De treffer kon net niet tippen aan de prachtige 0-1 van Donny van de Beek, maar de aanvaller nam met rechts fraai de 1-4 voor zijn rekening.

„Pas in de kleedkamer zag ik dat de 1-4 de honderdste was”, zei de doelpuntenmaker voor de camera van Ajax TV. „Als je als honderdste zo’n mooie teamgoal maakt, is dat extra leuk. We zetten goed druk en via Nico (Tagliafico, red.), David (Neres) en Dusan (Tadic) kwam de bal bij mij terecht. Ik dacht niet na en haalde uit”, aldus Ziyech, die zich een teamspeler toonde. „Aan het einde van de rit wil je met de schaal staan en dan maakt het niet uit wie de honderdste heeft gemaakt.”