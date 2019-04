PSV heeft conflictmodel nodig

Valentijn Driessen

Getuige het goedpraatgedrag van spelers en trainers van PSV na wanprestaties lijken zij niet te beseffen dat ze hard op weg zijn het landskampioenschap te verspelen aan Ajax. In Eindhoven moeten ze het met minder kwaliteit doen dan in Amsterdam. Toch, als het bij een titelkandidaat niet knettert als je in acht dagen tijd een mogelijke voorsprong van acht punten verspeelt (een voor de hand liggende zege op Ajax met elf tegen tien werd een nederlaag), dan is er iets mis.