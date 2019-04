Frenkie de Jong wil Juve mét Ronaldo verslaan

Maar voetballiefhebber Frenkie de Jong laat zijn hart spreken. „Ik hoop dat Ronaldo is hersteld van zijn blessure en speelt. Hij is een topspeler en waarschijnlijk is de kans dat wij winnen zonder hem groter dan met hem. Maar ik wil tegen de beste voetballers spelen en de beste voetballers verslaan. Anders krijg je weer: ’Ajax won wel, maar zonder die of die’. We gaan altijd voor de grootste uitdaging en bovendien gun ik het niemand om geblesseerd te zijn.”

Ronaldo raakte twee weken geleden tijdens een interland van Portugal geblesseerd aan zijn hamstrings. Volgens de laatste berichten lijkt de topscorer aller tijden van de Champions League op tijd fit voor de eerste clash met Ajax. Dusan Tadic liet eerder weten dat hij liever een Juventus zonder Ronaldo treft.

Geen enkele speler scoorde in Europees verband vaker tegen Ajax dan de 34-jarige Portugees: zeven treffers. Lionel Messi scoorde zeven keer tegen Ajax. Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski trof vijf keer doel.