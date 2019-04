Pasveer: ’Ik hoop dat PSV kampioen wordt’

„Maar ik hoop natuurlijk wel dat PSV kampioen wordt. Ik heb daar een mooie tijd gehad”, aldus de ervaren doelman (35), die de spelers van de Eindhovenaren op het hart drukte dat Vitesse de messen ook zal slijpen voor de uitwedstrijd tegen Ajax later deze maand.

Pasveer was tevreden over zijn eigen optreden. Zeker in de slotfase redde hij fraai op inzetten van onder anderen Hirving Lozano, Denzel Dumfries, Luuk de Jong en Steven Bergwijn. „Maar als je drie keer op voorsprong komt, moet je ook de overwinning over de streep trekken. Ik vind wel dat we goed hebben gespeeld. Je moet het publiek ook wat bieden, toch?”, aldus Pasveer.

De goalie was het niet eens met de beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die vlak voor rust besloot een penalty toe te kennen nadat hij Lozano vloerde. „Ik ga voor de bal, hij speelt de bal vrij breed langs mij en zoekt mij dan echt op. Het vreemde vind ik nog dat de scheidsrechter zelf niet eens gaat kijken bij het scherm. Hij moet zelf beslissen. Nu fluiten ze maar en dan zien ze het wel. En dan moet iemand in Zeist beslissen. Het is jammer dat daar geen mensen zitten met voetbalkennis.”

