Timo Letschert: ’Ik heb me misdragen’

Timo Letschert gaat door het stof. Ⓒ BSR Agency

IJMUIDEN - In de lobby van het Apollo Hotel stelt Timo Letschert (25) één voorwaarde, voordat hij zijn verhaal doet over hetgeen zich een dag eerder in de kleedkamer van FC Utrecht afspeelde. „Het moet niet zo overkomen dat ik excuses zoek of dingen wil goedpraten. Ik was fout. En niet zo’n klein beetje ook”, zegt hij over zijn verbale uitbarsting in de rust van ADO Den Haag-FC Utrecht (5-0), die Dick Advocaat ertoe noopte hem te wisselen. „De trainer stond volkomen in zijn recht.”