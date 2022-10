Sport kort: Schulting op twee afstanden in actie tijdens eerste wereldbeker

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Schulting op twee afstanden bij eerste wereldbeker shorttrack

12.33 uur: Suzanne Schulting doet bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen aan twee onderdelen mee. Ze komt van 28 tot en met 30 oktober in het Canadese Montréal in actie op de 1000 en 1500 meter.

De 25-jarige Schulting ontbrak afgelopen weekend bij de Dutch Open, vanwege een bijholteontsteking. Het toernooi gold als kwalificatiewedstrijd voor de wereldbeker, maar de absentie van de meervoudig olympisch kampioene heeft geen gevolgen.

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat komen beiden maar op één onderdeel uit. Knegt doet mee aan de 1500 meter, De Laat aan de 1000 meter. Jens van 't Wout maakt zijn opwachting op de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter. Bij de vrouwen doet Xandra Velzeboer aan drie onderdelen mee.

Na de wereldbeker in Montréal wordt de selectie bepaald voor de wedstrijd van een week later in het Amerikaanse Salt Lake City.

Koploper AZ voorlopig zonder geblesseerde verdediger Vanheusden

10.06 uur: AZ-verdediger Zinho Vanheusden heeft een voetblessure opgelopen en is „voorlopig niet inzetbaar.” De van Internazionale gehuurde Belg is daarom niet met de Alkmaarders meegereisd naar het Europese duel met Apollon Limassol.

Vanheusden speelde afgelopen weekend tegen FC Utrecht zijn tweede Eredivisiewedstrijd van het seizoen, nadat hij het begin van de jaargang had gemist vanwege blessureleed.

Trainer Pascal Jansen heeft 22 spelers beschikbaar voor het Conference League-duel in Cyprus van donderdag. Vorige week won AZ thuis met 3-2 van Apollon Limassol waardoor de Alkmaarders met 9 punten uit 3 duels bovenaan staan in de groep. Ook in de Eredivisie is koploper AZ nog ongeslagen.

Europees kampioen Spijkers al na één wedstrijd klaar op WK judo

09.35 uur: Regerend Europees kampioen Jur Spijkers is op de WK judo in Tasjkent al na één wedstrijd uitgeschakeld in de klasse boven 100 kilogram. De 25-jarige Spijkers moest zijn meerdere erkennen in de Japanner Tatsuru Saito, die in de golden score op ippon te sterk was. Beide judoka’s hadden al twee straffen achter hun naam staan.

Spijkers pakte dit voorjaar in Sofia goud op de EK. Hij gold als nummer 4 van de wereld als een van de kanshebbers voor de wereldtitel.

De Nederlandse afvaardiging in Oezbekistan heeft tot nog toe twee medailles veroverd. Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) en Michael Korrel (tot 100 kilogram) werden beiden derde.

Auxerre ontslaat trainer Furlan

09.24 uur: De Franse voetbalclub Auxerre heeft trainer Jean-Marc Furlan ontslagen. De 64-jarige Furlan was sinds 2019 in dienst bij de nummer 16 van Ligue 1.

De voormalig topclub heeft dit seizoen slechts twee van de tien wedstrijden gewonnen en heeft pas 8 punten, waarvan er zeven in de eerste vier duels werden behaald.

Auxerre keerde eind mei na negen jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau van Frankrijk. De club werd in 1996 nog kampioen van Frankrijk en won een jaar later de UEFA Intertoto Cup.