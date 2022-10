Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Standbeeld voor zwemster Brigitha in Almere

16.28 uur: In Almere wordt zaterdag een standbeeld van zwemster Enith Brigitha onthuld. Het kunstwerk is een eerbetoon aan de 67-jarige zwemster van Curaçaose afkomst, die op de Zomerspelen van 1976 in Montreal twee bronzen medailles (100 en 200 meter vrije slag) veroverde.

Het standbeeld is een initiatief van podiumkunstenaar Mo Hersi en gemaakt door kunstenaar Patrick Mezas. Het beeld heeft de naam 'Uit het water herrezen' gekregen en komt te staan in het Lumièrepark.

Brigitha was de eerste Nederlandse zwemster die de 100 meter vrije slag aflegde binnen een minuut. Tussen 1972 en 1979 veroverde ze 21 nationale zwemtitels en zwom ze 162 nationale records. Ze werd ook twee keer gekozen tot Sportvrouw van het Jaar (1973 en 1974).

Voetbalsters oefenen in november tegen Costa Rica en Denemarken

16.27 uur: De Nederlandse voetbalsters gaan volgende maand twee oefeninterlands spelen, tegen Costa Rica en Denemarken. De tegenstanders van de ‘Leeuwinnen’ plaatsten zich net als Oranje voor het WK in 2023.

Het Nederlands vrouwenelftal treedt op vrijdag 11 november aan tegen Costa Rica in stadion Galgenwaard in Utrecht. Het is voor het eerst dat de teams van beide landen elkaar treffen.

De oefeninterland tegen Denemarken is op dinsdag 15 november in het stadion van PEC Zwolle. Beide nationale elftallen troffen elkaar voor het laatst in 2018, toen er deelname aan het WK in Frankrijk op het spel stond. Die wedstrijd won Nederland met 1-2.

De Nederlandse voetbalsters speelden dinsdagavond een oefeninterland tegen Noorwegen. In Den Haag bleek het Noorse elftal te sterk voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker (0-2).

Supporters Roda JC vrijdag niet welkom bij Telstar

15.56 uur: Supporters van Roda JC zijn vrijdag niet welkom bij de wedstrijd tegen Telstar in de Keuken Kampioen Divisie. Zo luidt het besluit van de lokale driehoek van Velsen-Zuid, waarover Roda JC bericht op de website van de Limburgse voetbalclub.

Roda JC is „vanzelfsprekend zeer verrast en teleurgesteld”, zo luidt de verklaring. Volgens algemeen directeur Jordens Peters zijn de „exacte beweegredenen van de lokale autoriteiten” om Roda JC-supporters niet toe te laten nog onbekend. Daarover is de club nog in gesprek.

Volgens een woordvoerder van Telstar heeft het besluit te maken met de angst dat „de fanatieke aanhang van Roda JC mogelijk voor onrust in het stadion zal zorgen.” „Daarom is voor vrijdag besloten om Roda-supporters niet in het stadion toe te laten”, aldus de woordvoerder.

FC Twente moet Griekse aanvaller Tzolis tot winterstop missen

13.43 uur: FC Twente kan voor de winterstop geen beroep meer doen op Christos Tzolis. De Griekse aanvaller heeft afgelopen weekend in de uitwedstrijd tegen Feyenoord een knieblessure opgelopen.

De 20-jarige Tzolis wordt door Twente gehuurd van Norwich City. Hij speelde tot dusverre acht competitiewedstrijden voor de ploeg van Ron Jans en maakte daarin één doelpunt.

Voor zijn periode bij Norwich City speelde Tzolis in zijn geboorteland bij PAOK Saloniki.

FC Twente, de nummer 5 van de Eredivisie, speelt zondag thuis tegen FC Groningen.

Ineos Grenadiers legt Franse renster Ferrand-Prévot vast

13.19 uur: Wielerploeg Ineos Grenadiers heeft de Franse renster Pauline Ferrand-Prévot gecontracteerd voor de zogenoemde off road-disciplines, zoals mountainbiken. De 30-jarige Française werd afgelopen weekend nog wereldkampioene gravelrijden.

Ferrand-Prévot hoopt op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs een gouden plak te veroveren bij het mountainbiken. „Dat is mijn grootste ambitie de komende twee jaar. Het wordt het grootste doel in mijn carrière”, stelde ze. Ferrand-Prévot neemt de komende maanden ook deel aan het EK en het WK veldrijden.

De voormalig wereldkampioene op de weg, veldrijden én mountainbiken heeft voor twee jaar getekend bij de Britse ploeg.

Schulting op twee afstanden bij eerste wereldbeker shorttrack

12.33 uur: Suzanne Schulting doet bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen aan twee onderdelen mee. Ze komt van 28 tot en met 30 oktober in het Canadese Montréal in actie op de 1000 en 1500 meter.

De 25-jarige Schulting ontbrak afgelopen weekend bij de Dutch Open, vanwege een bijholteontsteking. Het toernooi gold als kwalificatiewedstrijd voor de wereldbeker, maar de absentie van de meervoudig olympisch kampioene heeft geen gevolgen.

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat komen beiden maar op één onderdeel uit. Knegt doet mee aan de 1500 meter, De Laat aan de 1000 meter. Jens van ’t Wout maakt zijn opwachting op de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter. Bij de vrouwen doet Xandra Velzeboer aan drie onderdelen mee.

Na de wereldbeker in Montréal wordt de selectie bepaald voor de wedstrijd van een week later in het Amerikaanse Salt Lake City.

Koploper AZ voorlopig zonder geblesseerde verdediger Vanheusden

10.06 uur: AZ-verdediger Zinho Vanheusden heeft een voetblessure opgelopen en is „voorlopig niet inzetbaar.” De van Internazionale gehuurde Belg is daarom niet met de Alkmaarders meegereisd naar het Europese duel met Apollon Limassol.

Vanheusden speelde afgelopen weekend tegen FC Utrecht zijn tweede Eredivisiewedstrijd van het seizoen, nadat hij het begin van de jaargang had gemist vanwege blessureleed.

Trainer Pascal Jansen heeft 22 spelers beschikbaar voor het Conference League-duel in Cyprus van donderdag. Vorige week won AZ thuis met 3-2 van Apollon Limassol waardoor de Alkmaarders met 9 punten uit 3 duels bovenaan staan in de groep. Ook in de Eredivisie is koploper AZ nog ongeslagen.

Europees kampioen Spijkers al na één wedstrijd klaar op WK judo

09.35 uur: Regerend Europees kampioen Jur Spijkers is op de WK judo in Tasjkent al na één wedstrijd uitgeschakeld in de klasse boven 100 kilogram. De 25-jarige Spijkers moest zijn meerdere erkennen in de Japanner Tatsuru Saito, die in de golden score op ippon te sterk was. Beide judoka’s hadden al twee straffen achter hun naam staan.

Spijkers pakte dit voorjaar in Sofia goud op de EK. Hij gold als nummer 4 van de wereld als een van de kanshebbers voor de wereldtitel.

De Nederlandse afvaardiging in Oezbekistan heeft tot nog toe twee medailles veroverd. Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) en Michael Korrel (tot 100 kilogram) werden beiden derde.

Auxerre ontslaat trainer Furlan

09.24 uur: De Franse voetbalclub Auxerre heeft trainer Jean-Marc Furlan ontslagen. De 64-jarige Furlan was sinds 2019 in dienst bij de nummer 16 van Ligue 1.

De voormalig topclub heeft dit seizoen slechts twee van de tien wedstrijden gewonnen en heeft pas 8 punten, waarvan er zeven in de eerste vier duels werden behaald.

Auxerre keerde eind mei na negen jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau van Frankrijk. De club werd in 1996 nog kampioen van Frankrijk en won een jaar later de UEFA Intertoto Cup.