ADO met vijf spelers hofleverancier in Elftal van de Week

Vitesse speelde in een spektakelstuk 3-3 gelijk tegen PSV. Twee van de Arnhemse doelpuntenmakers waren oud-Ajacied Thulani Serero en Real Madrid-huurling Martin Ødegaard. De twee waren heer en meester op het middenveld en hebben een plekje veroverd in het Eltal van de Week. Serero doet dat met een 7,5. De Noorse linkspoot scoort een iets hoger rapportcijfer: 8.

Hofleverancier

Robert Zwinkels, Dion Malone, Aaron Meijers en Shaquille Pinas scoren allemaal een 7,5 en zorgen voor bijna een gehele ADO-defensie in het Elftal van de Week. Alleen Emmen-back Caner Cavlan, die een 8 krijgt voor zijn goede optreden tegen Heerenveen, is de vreemde eend in de bijt. Het hoogste cijfer van ADO gaat overigens naar Lex Immers. De middenvelder krijgt een 8, mede dankzij zijn twee doelpunten tegen FC Utrecht.

PEC

Net als de Hagenaren wist ook PEC met klinkende cijfers te winnen. De mannen van Jaap Stam zetten Fortuna Sittard met 5-0 opzij. Younes Namli en Lennart Thy waren de smaakmakers van de middag in Zwolle. Respectievelijk ontvangen zij een 7,5 en een 7.

Younes Namli van PEC Zwolle viert zijn doelpunt tegen Fortuna Sittard. Ⓒ BSR/Soccrates

Voetballer van het Jaar

In de strijd om de eretitel Voetballer van het Jaar staat Luuk de Jong, ondanks het puntenverlies in Arnhem (3-3), nog steeds bovenaan. Met zijn 25e doelpunt van het seizoen bewees de topscorer van de Eredivisie opnieuw zijn waarde voor de regerend landskampioen.

Luuk de Jong baalt van het gelijkspel van PSV tegen Vitesse, maar is nog altijd koploper in het Voetballer van het Jaar-klassement. Ⓒ BSR/Soccrates

De aanvoerder van PSV wordt echter op de voet gevolgd door collega-aanvoerder Matthijs de Ligt. De bewierookte Ajacied bezorgde Willem II-sensatie Alexander Isak een vervelende middag in Tilburg en nam met Ajax de koppositie over van PSV.

De top vijf wordt aangevuld door PSV’ers Angelino en Steven Bergwijn. Ajax-verdediger Daley Blind sluit het rijtje af.