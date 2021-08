Franse oud-prof Franck Berrier (37) overlijdt na hartstilstand tijdens het sporten

In januari 2019 had de voormalig middenvelder zijn spelerscarrière afgesloten nadat hij maandenlang sukkelde met een virale infectie op de hartspier. Uit onderzoek bleek dat zijn hart onvoldoende hersteld was om nog aan topsport te kunnen doen, al zou hij wel nog recreatief kunnen sporten. Zijn hartproblemen werden hem nu fataal.

Berrier speelde hij gros van zijn loopbaan in de Jupiler Pro League voor Zulte Waregem, Standard, KV Oostende en KV Mechelen, waar hij door zijn hartproblemen uiteindelijk nooit op het veld kwam. Voordat hij naar België trok, droeg Berrier in Frankrijk het tenue van SM Caen, AS Beauvais Oise en AS Cannes.

Na zijn carrière als speler bleef Berrier eerst in dienst bij KV Mechelen als scout. In januari 2020 keerde hij even terug naar KV Oostende om er assistent-trainer te worden, maar daar vertrok hij toen hoofdtrainer Adnan Custovic de laan werd uitgestuurd. In oktober werd hij nog gespot bij de Oostendse beloften, terwijl hij stage liep voor een trainerscursus.