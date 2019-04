’PSV heeft etterbak als speler Van Bommel nodig’

Dat zegt chef voetbal Valentijn Driessen in zijn column in de Telegraaf van maandagmorgen. „Van VVV-Venlo en Excelsior werd gewonnen, maar tegen FC Emmen, FC Utrecht, Heerenveen, Ajax en Vitesse leverde PSV punten in. Met zo’n uitcomplex en twee moeilijke uitbeurten tegen Willem II en AZ in de laatste vijf competitieduels belooft dat weinig goeds.”

„Toch blijven ze bij PSV grossieren in obligate, oppervlakkige, elkaar sparende zoete broodjes”, gaat Driessen verder in zijn column. „Spelers en trainers kruipen lekker knus bij elkaar en wiegen elkaar als het ware allemaal in slaap. De PSV’ers bewaren liever de goede vrede in plaats van elkaar eens flink de waarheid te vertellen. Als speler wist Mark van Bommel als geen ander hoe hij de boel op scherp moest zetten als de situatie daar om vroeg. Hij schuwde dan niet de media te gebruiken. De trainer Van Bommel blijkt dat kunstje nog niet onder de knie te hebben. Terwijl dat hard nodig is omdat zijn spelersgroep een etterbak als de speler Van Bommel ontbeert.”

