Ronaldinho verjaart achter de tralies

De Braziliaanse balkunstenaar zit al ruim twee weken vast in Paraguay omdat hij het Zuid-Amerikaanse land met een vals paspoort probeerde heeft betreden. Hij reisde samen met zijn broer onder een vals paspoort het land in. De politie in Asunción, de hoofdstad van Paraguay, pakte - nadat zij getipt werden door de immigratiedienst - de twee op terwijl zij verbleven in een luxueus hotel aan de rand van de stad.

De officier van justitie wilde hen in eerste instantie laten gaan, maar daar stak de rechter een stokje voor. Het is twee weken later nog altijd de vraag wanneer het tweetal vrijkomt. Ronaldinho en zijn broer zouden op uitnodiging van een lokale casinobaas in het land zijn om zijn boekt ’Genius of Life’ te presenteren en om een gezondheidsprogramma voor jonge kinderen te ondersteunen. De paspoorten zouden ze bij aankomst in Paraguay hebben gekregen. Ronaldinho kon oorspronkelijk Brazilië niet uit, omdat zijn paspoort in 2018 werd afgenomen nadat hij enkele milieuwetten zou hebben overtreden.

Ronaldinho stal in de gevangenis afgelopen weken al een keer de show tijdens een voetbalwedstrijd. Hij mocht eigenlijk niet scoren, maar deed dit toch. Vijf keer welteverstaan. Voor de volledigheid gaf hij ook nog zes assists.

Justitie is inmiddels begonnen met het ontcijferen van berichten op de telefoon van de sambavoetballer.