Schedelbreuk en gebroken nekwervels in Tour de France Femmes

Toen onder meer Marta Cavalli en Amanda Spratt op een relatief smalle weg op 25 kilometer van de finish vielen, had Nicole Frain niet in de gaten dat er nog rensters op het asfalt lagen. De Australische kampioene viel er in volle vaart over. De Italiaanse Cavalli moest door de harde klap opgeven met een schedelletsel, terwijl Frain er zonder veel kleerscheuren vanaf kwam.

„Ik ben oké, gewoon een beetje teleurgesteld”, reageerde de Australische kampioene na de koers bij Eurosport. „Ik kwam net terug van een val en ging redelijk snel tussen de volgwagens om terug aan te sluiten bij de volgwagens. In dat peloton was er een nieuwe valpartij. Ik zag een gaatje en dacht dat ik er tussen kon, maar dat ging niet. Ik kwam er redelijk snel aan, het was er niet naast. Ik zag nog meer crashes toen ik terug wilde komen, misschien speelde de wind daar wel een rol in. Iedereen vocht voor haar positie, niemand wilde tijd verliezen. Daarom was het wat hectisch.”

Ook Laura Süssemilch uit Duitsland kwam niet ongeschonden uit de strijd. Ze brak twee nekwervels. De 25-jarige renster van Plantur-Pura moet voorlopig een beschermende nekkraag dragen. „De breuken zijn stabiel, ze hoopt snel naar Duitsland te kunnen terugkeren”, aldus haar ploeg op Twitter.

