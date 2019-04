Nieuwe Eredivisiebal in stijl van Rembrandt

„De enige gelijkenis is misschien het gevoel. De bal moet ’fijn’ zijn, daar moet je gevoel inleggen. Dat heeft hij ook gedaan als ik naar zijn werk kijk. Er zijn er ook bij die geven de bal zo maar een ros”, zei Van Hanegem die onder grote mediabelangstelling voor De Nachtwacht de eerste bal in ontvangst nam die komend seizoen in de eredivisie wordt gebruikt.

Sinds enkele seizoenen laat de eredivisie de bal ontwerpen. Vanwege Het Jaar van Rembrandt is voor het komende voetbaljaar voor dat thema gekozen. Het is 350 jaar geleden dat de Hollandse meester overleed.

De nieuwe Eredivisiebal voor het seizoen 2019/2020. Ⓒ ANP

„Rembrandt was een artiest, net als de beste spelers in de eredivisie. Uitzonderlijke creativiteit is zowel op het voetbalveld als op een canvas vereist om de beste te worden”, zei Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum.

Van Hanegem, die onlangs zijn 75e verjaardag vierde, bezoekt niet zo heel vaak musea. „Ik vind kunst wel mooi. Maar als ik kunst zie met vier, vijf of zes strepen die alle kanten opvliegen, dan doet dat mij niet zoveel. Dat vind ik zonde van mijn tijd”, zei hij. „Maar dit vind ik geweldig. Als ik denk het is niets, dan kom ik ook niet.”

’De Kromme’ zei het na de onthulling van de nieuwe wedstrijdbal zelfs jammer te vinden dat de spelers uit de eredivisie er komend seizoen tegenaan gaan trappen. „De bal ziet er prachtig uit. Waar de bal bij mij thuis een plaatsje krijgt? Ik denk dat ik ’m gewoon in de kamer leg. Wij hebben thuis allerlei voetballen in de kamer liggen. Soms schop ik er lekker tegenaan als ik door de kamer loop.”