Bertens zakt plaatsje op wereldranglijst

De 27-jarige Wateringse staat nu op de zevende plek in het mondiale klassement. Ze moest een plaatsje inleveren door haar uitschakeling afgelopen week in de derde ronde van het graveltoernooi in Charleston. Dat kostte Bertens de nodige punten, omdat ze vorig jaar dat evenement op haar naam schreef. De zesde plek die ze vorige week innam, is vooralsnog de hoogste ranking ooit voor Bertens.

Elina Svitolina uit Oekraïne klom van de zevende naar de zesde plaats. De Japanse Naomi Osaka bleef de leidster in het klassement.

Bij de mannen neemt Robin Haase opnieuw de 62e plaats in, als hoogst geklasseerde Nederlander. De ATP-ranglijst bleef vrijwel ongewijzigd, met de Serviër Novak Djokovic nog steeds als nummer 1.