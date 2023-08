Georges Mikautadze goedkoper alternatief Ajax voor Thiago Almada

Omdat de tijd tot het sluiten van de transferwindow op 1 september kort is en om uiteindelijk niet met lege handen te staan, schakelt directeur voetbalzaken Mislintat logischerwijs op meerdere borden.

Hoewel Mikautadze meer een spits is dan een aanvallende middenvelder, is hij volgens de Franse bronnen de tweede optie van de Amsterdammers. De in Lyon geboren speler, die door Metz twee keer werd verhuurd aan het Belgische Seraing, heeft een prijskaartje van circa tien miljoen euro om zijn nek. Mikautadze heeft met 61 doelpunten en 14 assists in 101 wedstrijden voor Seraing en Metz prima statistieken, maar scoorde 42 van die treffers wel op het tweede niveau van België en Frankrijk.

Het is samen met de voetbalkwaliteiten de reden waarom Almada topprioriteit is. Mislintat weet dat de Argentijn ruim 15 miljoen euro vast en inclusief bonussen meer dan 20 miljoen euro moet kosten. Het is de vraag of hij daar van zijn collega Susan Lenderink en de raad van commissarissen toestemming voor krijgt.